Admitere facultate 2024. Care e cea mai căutată specializare anul acesta Admitere facultate 2024. Care e cea mai cautata specializare anul acesta. Odata cu evoluția tehnologiei, preferințele, dar și planurile de viitor ale multor persoane s-au schimbat. Astfel, cea mai cautata specializare anul acesta nu genera atat de mare interes in anii trecuți. Despre ce este vorba? Facultațile de limbi straine sunt cele mai cautate. Se pare ca 25 de candidati sunt in competitie pentru un singur loc la sectiile de Coreeana sau Japoneza. Iar pe locul doi avem informatica, urmata de ecologie, dar și e protecția mediului care au caștigat detașat in fața psihologiei, inclusa in top… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

