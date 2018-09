Stiri pe aceeasi tema

- Cele 15 facultati din cadrul Universitatii din Bucuresti (UB) pun la dispozitia candidatilor, pentru cea de-a doua sesiune a admiterii din acest an, 2.426 de locuri pentru studii universitare de licenta, dintre...

- In perioada 10-28 septembrie 2018, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va organiza sesiunea de toamna a ADMITERII 2018, punand la dispoziția candidaților locuri subvenționate și locuri cu taxa, la toate programele de LICENȚA (invatamant cu frecventa – zi și invațamant la distanța), MASTERAT…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) va organiza o sesiune de admitere si in toamna, dupa ce in urma admiterii din vara au ramas 21 de locuri libere la Farmacie, la buget, si inca 7 bugetate la aceeasi facultate destinate studentilor din mediul rural, care au absolvit…

- A inceput “lupta” pentru admiterea la facultate. Nici bine nu s-a incheiat “examenul maturitații” și absolvenții de liceu o iau de la capat cu emoțiile. Fie ca intra pe baza de dosar, fie ca dau admitere, tinerii iși aleg, zilele acestea, locul unde vor studia in urmatorii 3 sau 4 ani.

- Universitatea din Bucuresti ofera anul acesta in total peste 9.000 de locuri la facultati, dintre care 4.250 de locuri la buget. Cele mai multe locuri sunt la facultatile de Geografie, de Limbi Straine, Matematica, Sociologie si Psihologie, care sunt si cele mai cautate in fiecare an. In acelasi timp,…

- Facultatea de Istorie din cadrul Universitații din București pune la bataie pentru admiterea 2018 445 de locuri pentru ciclul universitar de licența invațamant cu frecvența(IF) și 50 de locuri pentru invațamant la distanța(ID).

- ADMITERE FACULTATE 2018. In acest an, pe langa cifra de scolarizare care inglobeaza si locurile pentru rromi, univeristatile au repartizate, in plus, locuri pentru tinerii care au absolvit un liceu in mediul rural, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei si chiar pentru absolventii care…

- In acest an Universitatea din Bucuresti pune la dispozitia absolventilor de liceu, licenta si master 7.400 de locuri la buget. Inscrierile pentru sesiunea de vara este in perioada 6-26 iunie 2018, iar pentru sesiunea de toamna intre 3 si 20 septembrie 2018.