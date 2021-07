Admitere ASE 2021: documente necesare, acte, perioada de înscriere, calendarul examenelor Viitorii studenți care vor sa se inscrie la ASE trebuie sa știe de ce au nevoie. Admitere ASE 2021: documente necesare, acte, perioada de inscriere, calendarul examenelor. Potrivit site-ului oficial al ASE , perioada de inscriere este intre 9-16 iulie 2021. Inscrierea la concursul de admitere se face pe platforma admitere.ase.ro, iar documentele necesare pentru dosarul de amitere sunt urmatoarele: Admitere ASE 2021: documente necesare, acte, perioada de inscriere, calendarul examenelor 1.Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta). Absolventii programelor de studii din strainatate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

