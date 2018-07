Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce la liceele de elita din Capitala, ultima medie de admitere a depasit 9,70, in peste 30 de astfel de unitati de invatamant s-a intrat si cu media sub 5, cea mai mica fiind 2,03, potrivit unui raport al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

- Luni a fost prima zi in care s-au putut depune dosare la UAIC si la UMF Iasi. La UMF au fost depuse 455 de dosare in prima zi, fiind 215 la Medicina, 63 la Asistenta Medicala Generala, doua la Nutritie si Dietetica, 63 la Medicina Dentara, 24 la Tehnica Dentara, 26 la Farmacie, 26 la Bioinginerie medicala…

- Chiar daca au promovat examenul de Bacalaureat, tinerii nu au scapat de emotii deaorece au inceput inscrierile la facultate. Tot mai multi absolventi de bacalaureat au inceput sa se indrepte spre institutiile de invatamant superior privat.

- Universitatile se pregatesc pentru admiterea studentiilor, fiecare institutie avand diferite beneficii atractive pentru viitorii boboci. Reprezentantii universitatilor se lauda cu locuri la buget, burse, dar si optiuni pentru unii candidati de a primi un loc gratuit in campusul studentesc.

- Ministerul Educației Naționale din Romania a publicat pe pagina oficiala metodologia de admitere a romanilor de pretutindeni in invațamantul superior de stat, in anul universitar 2018-2019.

- Persoanele fizice vor putea plati taxele și impozitele prin unitațile CEC Bank, incepand de luni, a anunțat vineri, la inceputul ședintei de Guvern, Viorica Dancila. Aceasta susține ca astfel de plați vor putea fi facute de orice persoana, indiferent daca are sau nu cont la CEC. Pana la sfarșitul anului,…

- Toate statele mentionate ofera studii superioare de inalta calitate, dar si burse sau imprumuturi pentru tinerii care nu au posibilitati financiare. Universitatile din Marea Britanie Programele de licenta din Marea Britanie dureaza trei sau patru ani, iar dupa aceea se poate urma si un program de master.…

- Elevii vor fi repartizati in functie de optiunile exprimate si de media de admitere. Click aici pentru a vedea cum se face calculul mediei de admitere >> Va prezentam mai jos lista cu locuri disponibile pentru cateva dintre liceele din Capitala. Lista completa, precum si mediile cu care se poate intra…