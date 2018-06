Stiri pe aceeasi tema

- Mii de elevi dau admiterea la clasa a cincea. Sunt cei care vor sa intre intr-o clasa speciala, organizata intr-un colegiu care are si cursuri de gimnaziu. Batalia este acerba la aceste licee de top. Sunt cate noua candidati pe un loc. De exemplu, la Colegiul Gheorghe Lazar din Bucuresti sunt 200 de…

- Coreea de Sud si Statele Unite au decis sa suspende exercitiile militare comune Ulchi Freedom Guardian (UFG) programate in luna august, a anuntat Ministerul Apararii de la Seul, potrivit agentiei de presa Yonhap.

- Dronele produse de Israel Aerospace Industries, cu dimensiuni de 14 pe 26 de metri, vor fi folosite pentru supraveghere, dar sunt suficient de mari pentru a transporta rachete, potrivit Agerpres. Citeste si Reguli comune de securitate pentru drone in Uniunea EuropeanaMinistrul…

- Polonia ia in calcul varianta participarii la finantarea unei prezente sporite a fortelor americane pe teritoriul sau, a declarat marti un inalt responsabil polonez la televiziunea privata Polsat, potrivit France Presse. Pawel Soloch, seful Biroului pentru securitate nationala de pe langa presedintia…

- In anul 2018 vor fi organizate concursuri de admitere in vederea ocuparii a 750 locuri pentru Jandarmerie in scolile militare ale Ministerului Afacerilor Interne. Inspectoratul de Jandarmi Judetean Iasi recruteaza candidati in vederea luarii in evidenta si, ulterior, intocmirea dosarelor pentru participarea…

- Gruparea de Jandarmi Mobila „Glad Voievod” Timisoara desfasoara, in aceasta perioada, activitati de recrutare a candidatilor pentru admiterea in institutii militare de invatamant. Locurile scoase la concurs, de catre institutii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sunt: – 50 de locuri in specializarea…

- Baze militare din Siria au fost lovite de rachete, anunța aramata siriana, care nu a precizat și care este sursa atacului, informeaza Reuters. Armata siriana a anunțat ca mai multe baze militare din provincia Hama si din apropiere de Alep au fost lovite duminica seara de rachete, scrie Agerpres . Televiziunea…

- Predarea-preluarea imobilului se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate. Demersurile Primariei Vaslui pentru preluarea locatiei au inceput in anul 2013. In fosta unitate militara se va construi un complex de servicii comunitare si o gradina botanica. Astfel, Executivul a aprobat…