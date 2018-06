Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa dedicata inscrierii absolvenților claselor a VIII-a in invațamantul profesional de stat și in invațamantul dual, in anul școlar 2018-2019, se va desfașura in zilele de 15, 18 și 19 iunie 2018. Ministerul Educației anunța 38.345 de locuri la profesional, dintre care 5.542 de locuri sunt…

- Zilele trecute s-a desfasurat la Ramnicu Valcea Concursul National de Atletism „Memorialul Octavian si Viorica Enescu”. La acest concurs au participat jandarmul Viorel Olteanu, sectiunea veterani, la proba 100 m plat, obtinand medalia de argint cu timpul de 13.28 sec si fiica acestuia, Alexandra Gabriela…

- Prima generație de elevi incepe școlarizarea in invațamantul dual, in județul Vrancea (Oferta educationala pentru anul scolar 2018-2019 – Invatamant profesional si invatamant dual, pentru județul Vrancea)Anul școlar 2018-2019 aduce pentru absolventii clasei a VIII-a o oferta educaționala bogata…

- Este absolut necesar ca elevii sa trateze examenul cu seriozitate. Iata ce trebuie sa stie si sa respecte: Candidatii vor intra in sala de examinare cel tarziu la ora 8.30, dupa predarea materialelor ce nu sunt permise a fi introduse de catre candidati in sala de examen (orice ar putea sa ii inspire-…

- Sindicalistii din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anunta ca in sistem exista peste 1,5 milioane de ore suplimentare nerecuperate si neplatite in ultimii trei ani, valoarea acestora ridicandu-se la 10,5 milioane de euro. Sindicalistii vorbesc despre ”inflatia de proiecte pentru premierea…

- Dupa cum newsbv.ro a anunțat, unul dintre candidații la postul de director adjunct al Poliției Locale, protejat al șefului instituției, a fost notat cu varf și indesat la proba de interviu, dupa ce la scris nu s-a „descurcat” la fel de bine. Iata ca la oral lucrurile s-au „simplificat”… Și iata cum,…

- București, 5 aprilie, 2018: Sarbatorile Pascale din acest an vor aduce beneficii extrasalariale pentru aproape jumatate dintre angajații romani (41,74%), potrivit celui mai recent sondaj eJobs, liderul pieței de recrutare online din Romania. Cei mai mulți dintre aceștia vor primi din partea angajatorilor…

- Inspectoratul Școlar Județean Salaj a anunțat, duminica,18 martie, numele premianților salajeni din cadrul Olimpiadei naționale de matematica, precum și unitațile de invațamant din care provin elevii. Etapa județeana a Olimpiadei de Matematica a avut loc la Colegiul Național „Silvania” Zalau, concurs…