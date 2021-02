Stiri pe aceeasi tema

- In subteran, la Livezeni, au fost facute doar lucrari de verificare pentru a preintampina aparita unor probleme, iar minerii refuza acum sa iasa la suprafata din solidaritate cu colegii lor de la Lupeni, blocati in subteran de marti seara. Potrivit reprezentantilor minerilor, oameni din toate cele…

- Premierul Florin Cîțu discuta la aceasta ora cu ministrul economiei, Virgil Popescu, despre situația minerilor blocați de doua zile în subteran. Reamintim ca aproximativ 100 de mineri de la Mina Lupeni s-au blocat în subteran, iar alte câteva sute protesteaza în curtea…

- Proteste in Valea Jiului. Minerii refuza sa iasa din subteran pentru ca nu și-au primit salariile. Cand vor primi aceștia banii Peste 200 de mineri din Valea Jiului protesteaza faptul ca nu și-au primit salariile. Iau amploare protestele minerilor din Valea Jiului. Dupa ce aproximativ 100 de ortaci…

- ”Complexul Energetic Hunedoara si-a oprit atat productia de carbune cat si pe cea de energie. Termocentrala Mintia a fost oprita. Guvernul trebuie sa vina maine cu solutii sau sa plece acasa”, a transmis Cristian Istoc, presedintele Sindicatului Solidaritatea din Hunedoara. Si Complexul Energetic…

- Aproximativ 70 de mineri de la Vulcan au refuzat sa intre in mina si au pornit pe jos spre Lupeni, pentru a-i sustine pe ortacii care s-au blocat in subteran si cer plata restantelor salariale si a altor drepturi. O delegatie a minerilor se va intalni cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, in cursul…

- Zeci de persoane s-au adunat, joi, 18 februarie, in fata Palatului Cultural ”Minerul” din Lupeni și apoi au plecat in coloana cu mașinile prin oraș pentru a-si arata solidaritatea cu cei 120 de mineri blocati in subteranul minei Lupeni de peste 48 de ore in semn de protest pentru neplata salariilor…

- "La ora 1.00 se va opri Termocentrala Mintia din cauza lipsei stocurilor de carbune. Guvernul si autoritatile locale, Prefectura, Primarie, nu au venit cu solutii pentru asigurarea carbunelui. Prefectura si Primaria refuza sa ceara un ajutor guvernamental pentru respectarea legii 325/2006”, a transmis…

- Peste 100 de mineri de la exploatarea de huila Lupeni, din Valea Jiului, continuau, joi dimineata, protestul prin care au refuzat sa iasa din subteran, nemultumiti de intarzierea de aproape 10 zile cu care ar urma sa-si primeasca salariile, a declarat presedintele executiv al Sindicatului „Muntele”,…