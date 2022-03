Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul NASA, Bill Nelson, a reiterat miercuri ca Statele Unite si Rusia vor continua sa colaboreze pe Statia Spatiala Internationala (ISS) in pofida invaziei ruse din Ucraina, informeaza DPA.

Administratorul NASA, Bill Nelson, a reiterat miercuri ca Statele Unite si Rusia vor continua sa colaboreze pe Statia Spatiala Internationala (ISS) in pofida invaziei ruse din Ucraina, informeaza DPA.

- UPDATE 5 Presedintele Chinei, Xi Jinping, a pledat, in discutia cu omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, pentru evitarea conflictelor militare si a confruntarilor intre natiuni, in contextul amplificarii tensiunilor dintre Occident si Rusia din cauza interventiei militare ruse in Ucraina. „Relatiile…

- NASA a reafirmat luni ca colaborarea dintre Statele Unite și Rusia la Stația Spațiala Internaționala continua in mod normal, in ciuda tensiunilor extreme legate de razboiul din Ucraina, subliniind ca un astronaut american se va intoarce pe Pamant conform planului la sfarșitul lunii la bordul unei nave…

- ”Ii indemn pe rusi sa nu escaladeze acest conflict, insa trebuie sa fim pregatiti ca Rusia sa caute sa foloseasca cele mai rele arme”, declara Sky News Liz Truss. Curtea Penala Internatonala (CPI) umareste evenimentele din Ucraina, iar Putin si Guvernul rus vor suferi ”consecinte grave” daca comit crime…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a depus o coroana de flori la Mormantul Soldatului Necunoscut din Moscova miercuri, memorialul Rusiei pentru cel de-Al Doilea Razboi Mondial. El a adus omagiu soldaților necunoscuți uciși in batalia de la Moscova in 1941. Jair Bolsonaro a ajuns la memorialul Rusiei…

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, aflat in vizite diplomatice in Ucraina și Rusia, spune ca este și responsabilitatea lui, dar și a liderilor europeni sa previna razboiul. Cancelarul german Olaf Scholz a salutat marți (15 februarie) retragerea unor trupe rusești din apropierea Ucrainei, adaugand ca…

- Membrii personalului american pentru Securitatea și Cooperarea in Europa (OSCE) au inceput sa paraseasca, orașul Donețk, din estul Ucrainei , aflat sub controlul rebelilor. Statele Unite și aliații sai și-au indemnat cetațenii sa paraseasca Ucraina imediat pentru a evita o invazie, inclusiv un posibil…