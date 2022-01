Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara e aproape sa piarda peste 89 de milioane de lei, aceasta dupa ce administratorul judiciar al societații Colterm a decis sa elimine instituția de la masa credala in procedura de insolvența. Decizia este contestata de municipalitate, fiind considerata absurda. In acest moment, Primaria…

- Energia verde, o alternativa viabila pentru facturi mai mici Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Energia verde este o alternativa viabila pentru facturi mult mai mici la curent, mai ales ca statul are un program în acest sens, ușor de accesat dupa, cum spun cei…

- Primarul Dominic Fritz a anuntat ca decizia Tribunalului Timis in privinta concursului pe care l-a demarat in Primaria Timisoara nu va opri reforma pe care a inceput-o in institutie. El aminteste ca atat organigrama, cat si concursul au avut avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dominic…

- Dominic Fritz, primarul in funcție al Timișoarei, pare ca este edil doar cu numele. Pe moda miniștrilor, el a delegat o parte dintre atribuțiile sale pe mana unor angajați din Primarie, scriu jurnaliștii de la știripesurse.ro Dupa ce a reușit performanța istorica de a aduce Timișoarei cea mai mare amenda,…

- ”Avand in vedere problemele de natura tehnica ale aplicatiei informatice aferente Programului Casa Verde Fotovoltaice, inscrierile persoanelor fizice de catre instalatori, programate initial pentru astazi, 22 decembrie 2021, ora 10.00 vor fi suspendate pentru remedierea problemelor de functionare ale…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca, vineri, incepand cu ora 10.00, se pot genera vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare, in cea de-a treia etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice. In prima etapa bugetul s-a epuizat in cinci minute, iar in cea…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca, vineri, incepand cu ora 10.00, se pot genera vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare, in cea de-a treia etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice, noteaza news.ro. In prima etapa bugetul s-a epuizat in cinci minute,…

- Programul Casa Verde: Aproape 12000 de solicitanți așteapta degeaba banii promiși in ultimii 3 ani. Guvernul mai incearca o data Administrația Fondului de Mediu anunța ca are 280 de milioane de lei pentru a subvenționa montarea de panouri solare pentru incalzirea locuințelor, in special case. Asta in…