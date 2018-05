Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul firmei din Brasov, unde lucra muncitorul care a murit dupa ce a cazut de la etajul opt al unei cladiri, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore pentru ucidere din culpa si pentru ca nu a luat masurile de securitate in munca. Potrivit purtatorului de cuant al Politiei Judetene Brasov,…

- Administratorul firmei pentru care lucra barbatul care a cazut ieri de la etajul 8 al unui bloc aflat ]n constructie in Avantgarden 3, a fost retinut pentru 24 de ore si introdus in arestul IPJ. „Acesta urmeaza a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva si este cercetat in continuare…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut, joi, in municipiul Brasov, de la etajul opt al unui bloc aflat in constructie in cartierul Avantgarden 3, acesta efectuand lucrari de amenajare la exteriorul cladirii,...

- O adolescenta de 16 ani a murit marti dimineata dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Satu Mare, Paula Cochera. O echipa de politisti este la fata locului pentru a efectua cercetari. Deocamdata…

- Un tanar de 26 ani a murit, marti, in municipiul Galati, dupa ce a cazut de la etajul noua al blocului in care locuia, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean. Trupul barbatului, imbracat sumar, a fost gasit de vecini pe trotuarul din spatele blocului. Acestia au sunat la 112,…

- Tanara de 18 ani, gasita moarta in Capitala dupa ce a cazut de la etajul 6. Iubitul acesteia, care face parte din cadrul militar, a fost audiat. Acesta este angajat in cadrul Ministerului Apararii Nationale și este din Pitești. Fata din Republica Moldova a fost gasita zacand fara suflare in spatele…

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Vecinii au anuntat autoritatile, iar Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.