Administratorul bazei sportive Neptun a fost găsit mort Administratorul bazei sportive Neptun a fost gasit mort la intrarea in stațiunea Mamaia. Potrivit surselor, barbatul in varsta de 69 de ani prezenta urme de violența. In dimineața de miercuri, in jurul orei 7:00, poliția a fost alertata cu privire la descoperirea unui barbat decedat in recepția unei baze sportive din stațiunea Mamaia. Dupa sosirea la locul incidentului, polițiștii au confirmat informațiile primite și, dupa o examinare externa a cadavrului, au constatat ca acesta prezinta urme de violența, așa cum au indicat sursele. In urma acestui eveniment, a fost inițiat un dosar penal pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un barbat de 69 de ani a fost gasit mort miercuri dimineața, 26 iulie, in recepția unei baze sportive din stațiunea Mamaia, iar cadavrul prezenta urme de violența, a anunțat Poliția Constanța. Este vorba despre administratorul Bazei Sportive Neptun, au declarat surse din ancheta pentru Libertatea.„La…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 7.00, polițiștii au fost sesizați ca, la recepția unei baze sportive din stațiunea Mamaia, se afla un barbat decedat.Polițiștii care au mers la fața locului au constatat ca cele sesizate se confirma, iar in urma examinarii exterioare a cadavrului, s-a constatat ca…

- Un barbat in varsta de 69 de ani a fost gasit mort, miercuri, in receptia unei baze sportive din Mamaia, iar pe trupul sau au fost descoperite urme de violenta. Politia a deschis o ancheta.

- Polițiștii din Mamaia au fost sesizați despre existența cadavrului unui barbat, care se afla langa Hotel On Plonge, la intrarea in Mamaia, la recepția bazei sportive Neptun. Trupul barbatului de 69 de ani prezenta urme de violența, iar polițiștii efectueaza cercetari pentru a afla cine este vinovatul.”La…

