Administratorii multinaționalelor, pregătiți pentru primirea angajaților Zeci de mii de angajați ai companiilor multinanționale vor reveni la serviciu dupa data de 15 mai, la doua luni de la momentul in care au inceput sa lucreze de acasa din cauza pandemiei. Administratorii colosilor de sticla fac deja pregatiri. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

