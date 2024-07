Stiri pe aceeasi tema

- Parcul de distractii Dinosaur World Transylvania, unde 4 copii au fost raniti, marti, dupa ce s-a rupt cablul unei tiroliene catalogheaza evenimentul ca fiind ”un mic incident”. Oficialii parcului sustin ca ar fi fost sapte copii in loc de unul pe locul de joaca respectiv si ca acestia ar fi cazut de…

- Un baiat de 7 ani, o fata de 10 ani si doi adulti au fost raniti, miercuri seara, pe DN 66, la intrarea in Defileul Jiului, in judetul Hunedoara, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua masini. Cu totii se aflau intr-una dintre masini. In cea de-a doua se aflau doua persoane care nu au…