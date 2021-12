Administratorii de bloc nu mai au timp să se atesteze Persoanele care au obtinut calificarea de administrator condominii, dar nu au solicitat primarie eliberarea unui atestat pot sa-si piarda locul de munca incepand cu data de 1 ianuarie 2022. Atestarea se face printr-o hotarare de consiliu local. In aceasta luna sedinta de consiliu a fost devansata pentru data de 16 decembrie si prin urmare administratorii care nu au depus solicitari in timp util nu vor primi atestatul pana la inceputul anului viitor. Initial, Legea 196/2018, la articolul 106 prevedea urmatoarele: Asociatie „Persoanele fizice atestate pentru funcția de administrator in conformitate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiuni pentru verificarea respectarii normelor impuse de Legea 55 2020Doua terenuri de fotbal, situate in municipiul Constanta, se desfasoara activitati sportive in spatiu inchis, ceea ce contravine reglementarilor legale in vigoare, potrivit H.G. 1183 2021.Administratorii societatilor comerciale au…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, luni, de la ora 13,00, într-o sedinta solemna, dedicata aniversarii a 30 de ani de la adoptarea Constitutiei în vigoare de catre Adunarea Constituanta, noteaza Agerpres. Potrivit unui memorandum aprobat de conducerea Parlamentului, sunt invitati…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a anuntat ca, incepand de sambata, intreprinderile mici si mijlocii trebuie sa depuna cererea pentru compensarea consumurilor de energie electrica si gaze naturale. In cazul in care nu va fi transmisa cererea, atunci furnizorii nu vor aplica masura de compensare.…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a alocat un buget de 247.450 de lei pentru asigurarea profesionala a șefilor. Este in derulare o licitație pentru achiziția serviciilor de asigurare de raspundere civila profesionala pentru directori. Sunt vizați membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului…

- Administratorii de bloc mai au doua luni la dispozitie ca sa-si obtina certificatul de calificare profesionala si atestatul. Ultimul termen stabilit de lege este data de 1 ianuarie 2022. La acest moment in Craiova detin atestat de administrator condominii aproximativ 550 de persoane fizice si sunt autorizare…

- DOUA LUNI! Atat mai au la dispoziție administratorii de bloc pentru a obține certificatul de calificare profesionala – document OBLIGATORIU pentru a-și putea pastra funcția incepand de anul viitor, in condițiile legislației privind asociațiile de proprietari. Practic, de la 1…

- "Legea intra in vigoare la 1 noiembrie. Noi vom transmite formularele tipizate primariilor, astfel incat ei sa poata sa inceapa sa colecteze solicitarile pe noul formular care este diferit de cel care se aplica pana acum pe ajutorul de incalzire, iar de la 1 noiembrie sa intre in functiune acel circuit…