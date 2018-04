Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect legislativ depus la Senat ar putea modifica Legea societaților nr. 31/1990, astfel incat administratorii și acționarii societaților care au intrat in procedura de insolvența sau faliment sa nu mai poata inființa alte firme pana la soluționarea juridica a procedurii. Cei care au inițiat proiectul…

- Actul normativ va fi trimis Camerei Deputaților, care este forul decizional, scrie legestart.ro. Legea actuala nu prevede obligativitatea eliberarii notei de lichidare catre angajat și nici depunerea acesteia la noul loc de munca. Citeste si Deputatii au votat modificarea Codului Muncii: Amenzi…

- Proiectul a fost dezbatut si supus votului senatorilor, insa nu a intrunit numarul necesar de voturi nici pentru aprobarea ordonantei, nici pentru respingerea ei. Reprezentantii PNL si USR s-au abtinut de la vot. 'USR se abtine de la votul pentru aprobarea acestei OUG. Apreciem ca Guvernul…

- Administratorii de bloc risca amenzi usturatoare, cel puțin, asta arata un proiect de act normativ ce a fost inregistrat, recent, la Senat, pentru dezbatere. Este vorba despre o propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea…

- Pe acest proiect de lege, Guvernul a emis un punct de vedere negativ, afirmand ca "modalitatea de calcul al nivelului de presiune acustica este nepotrivita, in contextul in care la aparitia organelor de ordine publica solicitate prin apelul 112 astfel de activitati inceteaza". Proiectul prevede ca se…

- „Vorbim despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste vaccinarea, iar la sintagma obligativitate n-o sa renuntam. Am spus-o in declaratiile trecute: nu vom lua copilul de mana de pe strada sa-l vaccinam, dar pe parinte putem sa-l obligam sa se informeze, astfel incat sa stie toate…