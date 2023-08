Stiri pe aceeasi tema

- Șeful ANPC este acuzat de administratorul unui restaurant din Satul de Vacanța din Mamaia, ca-i pune bețe in roate. Mai mult, Horia Constantinescu l-a amenințat pe patron ca nu va mai face niciodata afaceri pe litoral. Administratorul unei unitati din Satul de Vacanta din Constanta care a fost controlata…

- Administratorul unei unitati din Satul de Vacanta din Constanta care a fost controlata la sfarsitul saptamanii trecute de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a afirmat ca nu a avut nicio plangere ca vreun client a facut toxiinfectie alimentara dupa ce a mancat la unitatea…

- Operatorii economici din Satul de Vacanța au susținut luni o conferința de presa in cadrul caruia au raspuns acuzațiilor pe care Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorului, le-a lansat in spațiul public in urma scandalului in care angajații restaurantelor au aruncat cu mancare in inspectorii…

- UPDATE 2Mircea Stefan a luat cuvantul.Problemele din Satul de Vacanta se perpetua de trei ani de zile.Pintea spune ca a primit amenzi in valoare de 10.000 de lei.Mircea Stefan a luat din nou cuvantul. Nu avem nimic impotriva controalelor din Satul de Vacanta, dar sa fie facute corect. Pintea solicita…

- Comisarii Autoritatații Naționale pentru Protecția Consumatorilor au mers, vineri, in control, in Satul de Vacanța din stațiunea Mamaia, iar lucrurile ar fi degenerat, conform ANPC, cand administratorii unor restaurante ar fi aruncat cu mancare in comisari. Videoclipurile au fost incarcate pe rețelele…

