Administrator surpriză la Tarom La inceputul acestei luni, in bordul administrativ al companiei Tarom a fost numit un personaj extrem de controversat care pune sub semnul intrebarii daca se dorește sau redresarea acestei societați de sub tutela Ministerului Transporturilor. Incepand din data de 6 mai 2022, fostul consul al Romaniei de la New York, avocatul Catalin Dancu, a fost numit, pentru o perioada de patru luni, administrator provizoriu al companiei Tarom. Este de fapt cel de-al șaptelea membru al Consiliului de Administrație de la Tarom, fiind remunerat lunar cu o indemnizație bruta de 12.500 de lei. Printre administratorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

