Administrație pe apă! Sau la apă? Stop, stop, stop! La loc comanda, frați-carnați! Lasați bidoanele, ligheanele și cazile in pace! Gata, am scapat; nu mai este nevoie sa ne facem rezerve de apa de acum și pana la mijlocul lui iunie. Așa-i ca n-o știați? Luați o exclusivitate de la tetea și ziceți bogdaproste! Bun, pe indelete acum. Chiar daca lucrarile […] Articolul Administrație pe apa! Sau la apa? apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiu de admiratie Insemneaza filozoful-scriitor in 1960, la Paris: „Extraordinara limba romana! De cate ori revin la ea (sau mai curand visez s-o fac, pentru ca, vai, am incetat s-o folosesc), am sentimentul ca, rupandu-ma de ea, am comis o tradare criminala. Capacitatea ei de-a conferi oricarui…

- Peste 5 milioane de euro. La atat a ajuns reportul la categoria I a jocului Joker din portofoliul „Loteriei Romane”. Așadar, cel puțin pana la data urmatoarei extrageri, programata pentru astazi, 15 aprilie, jucatorii pasionați, dar nu numai, se pot macar imagina milionari … in euro. Premii de milioane,…

- Decizia de demitere a ministrului Sanatații Vlad Voiculescu și a secretarului de stat Andreea Moldovan nu a fost insoțita, pana la inchiderea ediției și de anularea ordinului prin care s-au modificat condițiile de carantinare ale localitaților. Astazi, la pranz, la Prefectura, autoritațile discutau…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au actionat pe raza judetului pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive. In perioada 09-11 aprilie a.c., politistii rutieri si de ordine publica…

- Zilele trecute, președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea 58/2021 care prevede posibilitatea reducerii timpului de lucru cu pana la 80 la suta fața de 50 la suta (pana acum), pe durata pandemiei. Aceasta masura poate fi aplicata in perioada starii de urgența și de alerta, dar și ulterior timp de…

- Primarul Oneștiului a publicat o inregistrare video a unei camere de supraveghere in care se vede cum un marbat coboara dintr-o mașina și fura un capac de canal de pe strada Marașești. Incidentul s-a petrecut la sfarșitul lunii martie. Primarul Laurențiu Neghina spune ca imaginile au fost predate Poliției.…

- Eu unul m-am saturat sa tot comentez cum autoritațile manipuleaza rata de infectare crescand și descrescand numarul de teste. Luați la rand buletinele zilnice emise de Direcția de Sanatate Publica și o sa vedeți ca in februarie, cand era liniște și pace in județ, se procesau cate 100 de teste zilnic,…

- Consilierii locali bacauani au aprobat, astazi, scaderea pragului pana la care pensionarii beneficiaza de abonamente gratuite la calatoriile cu autobuzul, de la 1835 de lei brut la 1082 lei/luna. Astfel, din luna februarie, circa 6.000 de pensionari din municipiul Bacau nu vor mai avea dreptul la abonamente…