- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a transmis miercuri Occidentului sa nu „treaca linia rosie” in relatiile cu Rusia, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Uniunea Europeana și SUA. „Sper ca nimanui nu-i va veni ideea de a trece linia rosie cu Rusia”, a spus presedintele rus, avertizandu-i pe cei care…

- Serviciul secret FSB din Rusia a anuntat sambata, 17 aprilie, ca a fost dejucat un atac asupra presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA, citata de Agerpres.FSB si serviciile de securitate belaruse au arestat doi barbati la Moscova. Unul dintre ei avea de asemenea si cetatenie americana.De…

- Republica Belarus a fost exclusa de la editia din acest an a concursului Eurovision, programata in luna mai. Aceasta dupa ce a esuat pentru a doua oara in tentativa sa de a propune un cantec care „sa respecte dimensiunea non-politica a acestei competitii muzicale”. Potrivit DPA, European Broadcasting…

- Pana la rezolvarea problemelor cu care se confrunta Sectorul 5, edilul incerca sa bifeze un succes macar in ceea ce privește bunicuțele care vand cateva legaturi de patrunjel. Nici aici nu acopera problema in intregime, ci doar in limita a zece tarabe. Astfel, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu…

- Termoenergetica a mai amanat o data ziua și ora la care va reincepe sa furnizeze caldura și apa calda in Sectoarele 2 și 3 și in cateva zeci de blocuri din Sectoarele 4 și 5.Dupa o avarie la CET Sud, cei de la Termoenergetica au indicat miercuri și apoi joi și vineri ca zile in care agentul termic va…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) Raed Arafat a declarat ca pot dura zile pentru a interveni și a salva victimele prinse sub daramaturi in cazul unui eventual cutremur. Acesta a amintit despre dotarile și pregatirile care s-au facut in ultimii ani, pe plan național, adaugand ca…

- Agentia Federala Medico-Biologica a Rusiei incepe in luna iulie testele clinice pentru un nou tip de vaccin anti-COVID-19, capabil sa genereze imunitate la nivel celular cu o protectie de peste 13 ani. Directoarea Agenției, Veronika Skvortova, a menționat, in cadrul unei reuniuni la care a participat…

- Andrei Baciu: Nu se pune deocamdata problema impunerii de noi restrictii Andrei Baciu. Foto: facebook.com/Andrei.Baciu101 În țara noastra nu se pune deocamdata problema impunerii de noi restricții, chiar daca numarul infectarilor cu coronavirus a crescut în ultima perioada - spune secretarul…