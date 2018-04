Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie o retine "cu forta" pe Iulia Skripal, vizata alaturi de tatal ei, fostul agent secret Serghei Skripal, de atacul neurotoxic produs pe 4 martie, acuza Administratia Vladimir Putin.

- Marea Britanie o retine "cu forta" pe Iulia Skripal, vizata alaturi de tatal ei, fostul agent secret Serghei Skripal, de atacul neurotoxic produs pe 4 martie, acuza Administratia Vladimir Putin, potrivit cotidianului Le Figaro. "Cele mai recente evenimente ne sporesc temerile ca avem de-a…

- Rusia a avertizat joi ca ”nu va da crezare doar pe cuvant” și fara acces la analize concluziei trase de Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) cu privire la agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion Serghei Skripal și a fiice sale, Iulia. “Rusia nu va da crezare doar…

- Iulia Skripal a iesit joi din tacere, anuntand ca se simte 'din ce in ce mai bine', in prima sa declaratie dupa spitalizarea survenita in ziua de 4 martie, cand a fost otravita, impreuna cu tatal sau Serghei, un fost spion rus, cu un agent neurotoxic la Salisbury, in Marea Britanie, noteaza AFP.…

- Guvernul britanic ia in considerare sa permita vizite la Iulia Skripal, care este in proces de recuperare in spital dupa ce a fost otravita impreuna cu tatal sau, fostul dublu spion rus Serghei Skripal, intr-un atac cu un agent neurotoxic pentru care Londra a acuzat Moscova, potrivit Reuters.…

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost ranita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in conditie critica, iar starea ei s-a imbunatatit, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: „Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara”. La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca „orice amenintare cu masuri punitive…