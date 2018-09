Presedintele american, Donald Trump, a dispus suspendarea unui ajutor de 25 de milioane de dolari acordat spitalelor palestiniene din Ierusalimul de Est, o decizie considerata un "santaj politic" de palestinieni, relateaza AFP. "Presedintele a ordonat trecerea in revista a ajutorului american pentru Autoritatea Palestiniana si in Cisiordania si Gaza, pentru a se asigura ca aceste fonduri sunt cheltuite in acord cu interesele nationale americane", a declarat sambata seara un responsabil al Departamentului de Stat de la Washington. "Consecinta a acestei treceri in revista, la solicitarea presedintelui,…