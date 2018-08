Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump a anuntat ca SUA vor impune tarife vamale pentru mai multe bunuri de import din China in valoare de pana la 200 de miliarde de dolari, transmite CNBC. Miscarea aceasta vine in urma represaliilor din partea Chinei, spun persoane familiare cu situatia, potrivit jurnalistilor…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de vineri pe plus, dar cresterile inregistrate de indici nu depasesc 0,2%, in timp ce BET-FI, format din cele cinci SIF-uri si Fondul Proprietatea, este in scadere, cu 0,3%. Pe plan extern, astazi intra in vigoare noile taxe vamale impuse de Administratia…

- Taxele vamale impuse de Administrația Trump asupra unor importuri din China au intrat vineri in vigoare, iar oficiali chinezi au semnalat anterior ca Beijingul va lua masuri de retorsiune, astfel ca exista șansele declanșarii unui razboi comercial intre primele doua cele mai mari economii ale lumii,…

- Administratia Donald Trump "deschide focul asupra intregii lumi" prin seria de sanctiuni comerciale, acuza Guvernul Chinei, avertizand ca Beijingul nu va ezita sa riposteze. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a denuntat o serie de practici comerciale incorecte si a introdus taxe vamale…

- China va introduce masuri de retorsiune simetrice impotriva importurilor din Statele Unite ca reactie la taxele vamale impuse de Administratia Donald Trump, anunta Guvernul de la Beijing, denuntand "razboiul comercial" lansat de Washington.

- China a avertizat, vineri, ca va riposta la masurile comerciale impuse de Administratia Donald Trump, informeaza BBC News online. UPDATE: Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a introdus taxe vamale de 25% asupra unui volum de importuri de 50 de miliarde de dolari din China, anunta Casa Alba.