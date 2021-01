Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri, intr-o postare scurta pe Twitter, ca nu va participa la ceremonia de investire a succesorului sau Joe Biden, relateaza AFP si Reuters. "Tuturor celor care au intrebat, nu voi asista la depunerea juramantului pe 20 ianuarie", a scris el. To all of…

- "Femeia era Ashli Babbitt, care a fost militar timp de 14 ani si a efectuat patru desfasurari cu armata aerului americana", potrivit canalului de televiziune KUSI, care a discutat cu sotul ei.Ashli Babbitt, care deocamdata nu a fost identificata oficial de politie, traia in regiunea San Diego, in sudul…

- O serie de documente din instanța facute publice marți de un judecator ofera detalii vagi despre presupusele nereguli și nu par sa il lege in mod direct pe președintele Donald Trump, scrie New York Times.Departamentul de Justiție de la Washington investigheaza un caz in care intermediarii unui condamnat…

- Twitter ii va preda lui Joe Biden controlul asupra contului prezidential @POTUS atunci cand presedintele ales al SUA va depune juramantul de investire, chiar daca pana acum presedintele Donald Trump nu si-a recunoscut infrangerea in alegerile din 3 noiembrie, au relatat vineri media americane, citate…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- Numerosi americani au iesit in strada, in marile orase din SUA, pentru a sarbatori victoria obtinuta de Joe Biden la alegerile prezidentiale.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru un nou mandatPotrivit…

- "America, sunt onorat ca m-ai ales sa conduc țara noastra mareata. Munca va fi grea, dar va promit un lucru: voi fi presedinte pentru toti americanii, indiferent daca ati votat pentru mine sau nu. Voi pastra credinta pe care v-ati pus-o in mine", a fost prima reactie a lui Joe Biden. Locuitorii…

- Site-ul campaniei președintelui american Donald Trump a fost atacat, marți noapte, pentru scurt timp, potrivit presei straine. „Acest site a fost confiscat”, a fost mesajul care aparea pe donaldjtrump.com. „Lumea s-a saturat de stirile false raspandite zilnic de presedinte”, a continuat. Atacatorii…