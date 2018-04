Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a afirmat duminica ca regimul sirian nu a folosit arme chimice in timpul raidurilor sale impotriva rebelilor din orasul Duma, in estul provinciei Ghouta, contrar suspiciunilor Statelor Unite.

- Victoria categorica a lui Vladimir Putin, asteptata duminica, il va mentine pe cel mai puternic om din Rusia la conducerea tarii pana in anul 2024, intr-un moment in care liderul de la Kremlin si-a adus tara in prim-planul scenei internationale in ultimii ani, cu pretul unor tensiuni cu Occidentul fara…

- Siria a acuzat Statele Unite ca sunt responsabile de un „masacru brutal” in urma bombardamentului din provincia Deir al-Zour, scrie BBC. Atacul de peste noapte al americanilor a ucis aproape 100 de soldati ai fortelor pro-guvernamentale in apropierea raului Eufrat.Ministrul Afacerilor Externe…

- Administratia Donald Trump este pregatita sa intervina militar impotriva fortelor guvernamentale siriene daca va fi necesar, pentru a opri folosirea armelor chimice, Washingtonul fiind preocupat ca regimul Bashar al-Assad dezvolta noi metode pentru astfel de atacuri.

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters.

- 'Astazi, datorita eforturilor tuturor natiunilor implicate, organizatia militara Daesh (acronim arab al SI) in Levant este invinsa aproape in totalitate. Sunt increzator ca in urmatoarele saptamani vom ajunge la aceasta victorie militara pe teren', a declarat Macron in timpul urarilor sale pentru…

- Organizatia jihadista Stat Islamic (SI) in Irak si Siria este 'infranta aproape in totalitate', victoria militara va interveni 'in urmatoarele saptamani', iar prioritatea este acum reconstructia, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza AFP. 'Astazi, datorita eforturilor…

- Administratia Bashar al-Assad a avertizat, joi, Turcia ca va riposta la o eventuala operatiune militara in nord-vestul Siriei, in contextul in care Ankara vrea sa atace grupuri kurde de pe teritoriul sirian, informeaza site-ul agentiei Reuters.