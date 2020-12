Administraţia Trump depune plângere împotriva Facebook, acuzată că îi "discriminează" pe americani la angajare Departamentul de Justitie din SUA a anuntat joi ca a depus plangere impotriva Facebook pentru "discriminare" la angajare, acuzand ca a rezervat peste 2.600 de posturi pentru salariati straini in detrimentul americanilor, relateaza AFP. Facebook "a creat intentionat un sistem de angajare care a impiedicat americani calificati sa aiba o sansa de a afla si de a se prezenta" la aceste posturi, a scris Departamentul de Justitie intr-un comunicat. Conform plangerii, Facebook nu a afisat aceste posturi pe pagina sa de internet si a refuzat inscrierile online, pentru a le rezerva unor angajati deja prezenti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

