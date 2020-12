Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justiție al SUA a anunțat joi ca a depus o plângere împotriva Facebook pentru „discriminare” la angajare, acuzând firma ca favorizeaza recrutarea lucratorilor straini cu vize temporare fața de americani, potrivit AFP.Potrivit plângerii, prezentata…

- Avizul Comisiei Europene pentru reactoarele 3 si 4 permite demararea in forta a acordului cu americanii si permite atragerea de noi parteneri in proiect, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Economiei, Virgil Popescu. El a aratat ca Executivul european a aprobat vineri acordul parafat…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, amenința cu instanța daca, din cauza restricțiilor din pandemie, nu va putea sa ajunga, in ziua de Sfantul Andrei, la peștera Apostolului, din apropierea localitații Ion Corvin, județul Constanța. Intrebat, in cadrul unui interviu pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei…

- Relatia transatlantica ramane vitala pentru pacea, securitatea si prosperitatea lumii noastre democratice, iar NATO si Uniunea Europeana trebuie sa isi aprofundeze Parteneriatul Strategic, a scris secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, pe Facebook. Mircea Geoana, fost ministru…

- Americanii iși vor alege maine președintele, iar tensiunea dintre cei doi principali candidați se resimte inclusiv la Bistrița…! Pe peretele unui bloc din oraș situat pe una dintre artele importante – a tronat pentru o vreme – un afiș cu Donald Trump. Apoi a disparut. Spre a fi șters de praf (ne-am…

- Consumatorii din Statele Unite fac din nou cumparaturi frenetice din cauza creșterii numarului de infecții - peste 80.000 de cazuri pe zi. Producatorii s-au pregatit mai bine, dar tot exista probleme de alimentare, scrie libertatea.ro.

- Decebal Fagadau, care a pierdut Primaria Constanței in favoarea lui Vergil Chițac la alegerile locale din 27 septembrie, a anunțat ca demisioneaza din PSD, ca urmare a trimiterii in judecata de catre DNA."Astazi am aflat din presa ca DNA m-a trimis in judecata intr-un dosar in care sunt acuzat de o…

- Un sondaj al NALEO și Latino Decisions arata ca Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale din SUA. Conform sondajului NALEO și Latino Decisions, circa 65% din electoratul…