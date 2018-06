Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump incearca sa gaseasca solutii pentru suportarea costurilor cazarii liderului Coreei de Nord, Kim Jong-Un, intr-un hotel de lux din Singapore, in timpul summitului din 12 iunie, pretul camerei putand ajunge la 6.000 de dolari (5.150 euro), scrie ziarul The Washington Post.

- Presedintele SUA Donald Trump se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, pe 12 iunie la Singapore. Trump a facut anuntul dupa o intrevedere cu un inalt oficial nord-coreean. “Nu vom semna nimic la intalnirea din Singapore”, a precizat Trump, conform News.ro , adaugand insa ca atunci va incepe…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri seara ca se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe 12 iunie, desi acum o saptamana anulase intrevederea, informeaza NBC News.

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a reafirmat angajamentul privind denuclearizarea „completa” a Peninsulei Coreea, a declarat presedintele sud-coreean Moon Jae-In, dupa intrevederea surpriza de sambata cu liderul nord-coreean, relateaza agentia Reuters, preluata de Mediafax. „Liderul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca pregatirile in vederea summitului sau cu liderul nord-coreean Kim Jong Un isi continua cursul si a dat asigurari ca acesta va ramane la putere daca va renunta la arma nucleara, relateaza AFP. ”Nimic nu s-a schimbat in privinta Coreei de Nord din cate stim…

- Coreea de Nord a afirmat joi ca nu va angaja discutii cu Seulul in situatia actuala si i-a calificat pe responsabilii sud-coreeni drept 'ignoranti si incompetenti', la o zi dupa ce Phenianul a anulat o intalnire la nivel inalt intre cele doua tari, informeaza AFP. Dupa luni de apropiere si de destindere…

- "Vom incerca amandoi sa transformam (aceasta intalnire) intr-un moment foarte special in vederea pacii in lume", a anuntat el pe Twitter. Trump ofera detalii pentru prima oara despre aceasta viitoare prima intalnire istorica intre un presedinte american in functie si liderul Coreei de Nord vizand dezarmarea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se vor intalni, probabil, in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap. Donald Trump a vehiculat ideea unei intrevederi in zona demilitarizata…