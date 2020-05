Stiri pe aceeasi tema

- Administratia americana condusa de presedintele Donald Trump va relua finantarea partiala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a relatat vineri noaptea postul de televiziune Fox News, potrivit Reuters. Administratia Trump va ''fi de acord sa plateasca pana la un nivel egal…

- Roberto Azevedo, directorul general al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), a confirmat ca va renunta la functie cu un an mai devreme de incheierea mandatului sau, in 2021, intr-un moment in care OMC se confrunta cu impactul economic al crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19) si…

- Statele Unite vor acuza public China ca a încercat sa faca ”cercetari” pe teritoriul sau pentru a obține informații utile despre un posibil vaccin contra coronavirusului, au informat luni ziarele americane, potrivit AFP.Poliția federala din SUA și Departamentul Securitații…

- China se face vinovata de moartea a sute de mii de oameni din cauza noului coronavirus, a reiterat secretarul de Stat american Mike Pompeo, intr-o criza sanitara pe care Donald Trump o considera cel mai grav ”atac” cu care s-au confruntat Statele Unite vreodata, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Ei…

- Conform france24.com , asta a spus joi un oficial american, care a declarat ca exista o posibilitatea ca pandemia sa poata deveni mai puțin contagioasa in lunile de vara. Cercetatorii guvernului american au stabilit ca virusul supraviețuiește cel mai bine in interior și in condiții uscate, dar ca iși…

- China a raportat 12 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus duminica, in scadere fata de cele 16 cazuri anuntate cu o zi inainte si niciun nou deces, transmite luni Reuters, care citeaza surse oficiale. Din totalul noilor cazuri de imbolnavire, opt sint importate, in scadere cu unul fata de simbata,…

- China continentala a raportat marti o crestere a noilor cazuri confirmate de imbolnavire cu COVID-19, dupa 4 zile de scadere, din cauza cresterii numarului infectarilor la persoanele sosite din strainatate, informeaza Reuters potrivit Agerpres. China continentala inregistra luni 48 de noi cazuri,…

- Administratia presedintelui american Donald Trump va cere statelor si consiliilor locale din SUA sa adopte masuri agresive impotriva noului coronavirus Covid-19, a indicat miercuri secretarul pentru sanatate Alex Azar, relateaza Reuters. La randul sau, ministrul finantelor Steven Mnuchin a evocat…