Administratia Trump a informat Congresul si Natiunile Unite ca Statele Unite se retrag oficial din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), au declarat pentru CNN mai multi oficiali, o miscare care are loc pe fondul cresterii numarului de cazuri inregistrate in Americi in ultima saptamana, potrivit news.ro.

”Congresul a fost notificat ca POTUS s-a retras oficial din OMS, in contextul panedemiei. A numi reactia lui Trump la Covid ca fiind haotica si incoerenta este prea putin. Acest lucru nu va proteja vietile sau interesele mericane – ii lasa pe americani bolnavi si America singura”, a…