- Ludovic Orban, a participat, marți, la o reuniune informala, in format cvadrilateral Bulgaria-Grecia-Romania-Serbia, alaturi de prim-miniștrii bulgar și grec și, respectiv, de președintele Serbiei. Discuțiile dintre cei patru lideri au vizat masurile de relaxare ce ar putea fi luate in viitor, conform…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca se ia in calcul o relaxare a programului pentru persoanele de peste 65 de ani, chiar inainte de data de 15 mai, care sa includa doua intervale orare de deplasare, scrie Agerpres. Prim-ministrul a facut aceste precizari dupa ce a participat la sedinta Grupului…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, masuri ce vor putea fi luate dupa relaxarea restricțiilor impuse in starea de urgența. In cazul in care va fi reluata activitatea in școli și universitați, elevii și studenții vor trebui sa poarte maști. De asemenea, pentru a preveni raspandirea cu COVID-19,…

- Seful Executivului a facut aceste precizari dupa ce a participat la sedinta Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt-contagioase pe teritoriul Romaniei. "S-a discutat de posibilitatea de schimbare, chiar si pana la data de 15 mai, pentru persoanele in varsta,…

- Primarul Sectorului 1 a discutat cu administratorul Baneasa Shopping City și a propus masuri de siguranța suplimentare, scrie Antena 3. Primarul Daniel Tudorache a explicat, pentru DC News,...

- Ministrii de interne ai statelor UE vor avea miercuri o reuniune extraordinara in cadrul careia va fi discutata situatia de la frontiera blocului comunitar cu Turcia, unde mii de migranti incearca sa treaca in Grecia si Bulgaria de saptamana trecuta, relateaza Reuters, citand trei oficiali europeni,…

- Reprezentanti din China, Rusia, Franta, Germania si Marea Britanie se vor intalni miercuri la Viena cu oficiali din Iran pentru a discuta despre continuarea acordului international din 2015 consacrat programului nuclear iranian, a anuntat luni intr-un comunicat Comisia Europeana, transmite Reuters.…