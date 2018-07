Stiri pe aceeasi tema

- Copiii imigranților vor fi reținuți impreuna cu parinții lor dupa intrarea in SUA, a decis guvernul american intr-un document dat publicitații vineri. Acesta schimba legile anterioare prin care Departamentul de Securitate Interna avea obligatia sa elibereze copiii migrantilor clandestini dupa o perioada…

- Arestarile care au avut loc au inclus 162 de medici si alti suspecti acuzati pentru rolul avut in prescrierea si distribuirea unor calmante opioide. "Unii dintre cei mai de incredere profesionisti in domeniul medical se uita la pacienti – persoane vulnerabile care sufera din cauza dependentei…

- Scandalul copiilor imigranților separați de parinți in SUA ia amploare, numarul minorilor desparțiți de parinții lor care au fost arestați a crescut considerabil in mai și prima parte a lunii iunie, ajungand la aproape 2.000 in șase saptamani. Acuzand blocajele din Congres asupra unei reforme a imigratiei,…

- Cum au pierdut americanii urma a 1.500 de copii in trei luni. In Statele Unite a izbucnit un scandal de proporții dupa ce o comisie a senatului american a descoperit disfuncționalitați masive in privința copiilor refugiaților care se prezinta la granițele statului, scrie buzzfeed.com Guvernul american…

- Echipa procurorului special Robert Mueller a recunoscut ca nu il poate inculpa pe Donald Trump, indiferent ce dovezi ar putea aduna impotriva lui in ancheta privind ingerinta Rusiei, a declarat miercuri avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, transmite AFP preluat de agerpres. Fostul primar al…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, transmite, in contextul protestelor Sanitas din fata Palatului Victoria, ca nu s-a putut ajunge la o solutie cu sindicatele in ceea ce priveste regulamentul de sporuri, iar daca nu era asumat cel discutat, fara anexa 10, nu se puteau plati sporurile in aprilie…

- Comisia de politica externa a Senatului SUA a aprobat luni numirea lui Mike Pompeo ca secretar de stat, informeaza Reuters. Pompeo, înca director al CIA (Central Intelligence Agency, serviciul de spionaj american), a fost desemnat de presedintele Donald Trump ca succesor al lui Rex Tillerson…

- Comitetul National al Partidului Democrat a dat in judecata Guvernul rus, echipa de campanie a lui Donald Trump si WikiLeaks, acuzand existenta unei conspiratii pentru influentarea alegerilor prezidentiale din 2016 in favoarea lui Donald Trump, scrie The Guardian.