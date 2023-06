Administrația timișoreană pregătește licitația pentru reabilitarea Școlii Generale 15 Școala generala care deservește cartierul Fratelia va intra in reabilitare. Primaria Timișoara pregatește documentația pentru achiziționarea lucrarilor de execuție și actualizarea in buget a sumelor necesare pentru investiție. Procesul de reabilitare a Școlii Gimnaziale nr. 15 include etajarea imobilului existent, astfel incat se vor crea patru noi sali de clasa, o sala multifuncționala și grupurile ... The post Administrația timișoreana pregatește licitația pentru reabilitarea Școlii Generale 15 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

