Administraţia SUA avertizează că va riposta la agresiunile Chinei /Coreea de Nord ameninţă SUA Statele Unite vor riposta la "agresiunile" comise de China, a avertizat marti, în cursul vizitei în Japonia, secretarul de Stat american, Antony Blinken, pledând pentru contracararea provocarilor generate de Beijing si de Phenian, însa Coreea de Nord a amenintat noua Administratie de la Washington, potrivit Mediafax care citeaza Reuters.

"Vom riposta, daca este necesar, atunci când China utilizeaza mijloace de coercitie si agresiuni pentru a-si atinge scopurile", a declarat Antony Blinken, în cursul vizitei la Tokyo. Washingtonul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor riposta la "agresiunile" comise de China, a avertizat marti, in cursul vizitei in Japonia, secretarul de Stat american, Antony Blinken, pledand pentru contracararea provocarilor generate de Beijing si de Phenian, insa Coreea de Nord a amenintat noua Administratie de la Washington,…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a pledat marti pentru legaturi economice si de securitate mai stranse cu Japonia. Seful diplomatiei americane si ministrul apararii, Lloyd Austin, se afla in prima vizita in strainatate de la inceputul mandatului presedintelui Joe Biden; de la Tokyo, ei…

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un a atacat SUA si Coreea de Sud intr-o declaratie, publicata marti de cotidianul oficial Rodong Sinmun, in contextul in care secretarii americani ai Apararii si ai Afacerilor Externe faceau o vizita la Tokyo si Seul, scrie AFP.

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, si secretarul Apararii, Lloyd Austin, vor efectua vizite in Japonia si Coreea de Sud saptamana viitoare, acestea fiind primele deplasari in strainatate dupa inceperea mandatelor. Vizitele in Japonia si Coreea de Sud reflecta preocuparile din ce…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va face saptamana viitoare vizite in Japonia si Coreea de Sud, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington; sunt primele deplasari in strainatate de la preluarea mandatului la Casa Alba, transmite AFP, preluata de Agepres.

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a discutat telefonic joi cu printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului Arabiei Saudite, informeaza agentia oficiala de presa SPA, preluata de Reuters. Cu numai cateva zile inainte, Casa Alba comunicase ca presedintele Statelor Unite,…

- „Grupul de lucru va lucra rapid pentru a ne permite sa decidem o directie ferma cu privire la chestiunile in legatura de China", a declarat Joe Biden in cursul primei sale vizite la Pentagon.„Acest lucru va necesita un efort al intregului guvern, o cooperare intre cele doua partide in Congres si aliante…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a clarificat politica pe care Partidul Muncitorilor din Coreea (WPK, unic) sa o urmeze in relatiile cu Coreea de Sud, potrivit agentiei oficiale nord-coreene de presa KCNA, relateaza Reuters potrivit news.ro. Kim Jong Un indemna luna trecuta la o consolidare…