Stiri pe aceeasi tema

- In dimineata zilei de 16 decembrie 2015, familia aflata la conducerea Qatarului a primit vesti proaste: 28 de membri ai regalitatii, care participau la o partida de vanatoare in Irak, fusesera rapiti.

- Fanii fantasy din Marea Britanie si nu numai asteapta cu sufletul al gura informatii de la ''nunta regala'' a actorilor Kit Harington si Rose Leslie, Jon Snow si focoasa Ygritte din celebra serie ''Game Of Thrones'', ce are loc sambata, in Scotia, transmite Press Association.…

- Mo Salah a dat asigurari familiei ca va merge la Cupa Mondiala! Atacantul Mohamed Salah (Liverpool), care a parasit in lacrimi terenul, in finala cu Real Madrid din Liga Campionilor (1-3) de la Kiev, din cauza unei accidentari la umar, si-a asigurat familia ca va merge la Cupa Mondiala 2018 din Rusia,…

- PSD renunta sa mai organizeze mitingul cu un milion de oameni, pentru sustinerea familiei traditionale, in luna mai, dupa ce ce Klaus Iohannis a anuntat ca va ataca legea referendumului la CCR. Astfel, dupa ce a anuntat ca va retrimite legea referendumului la CCR, Florin Iordache a declarat, pentru …

- Preoti si enoriasi ai Bisericii Ortodoxe au participat sambata, 12 mai, la un mars al tacerii, pentru sustinerea familiei traditionale, „unde copiii deprind dragostea de cele sfinte, invata respectul fata de datini si traditii stramosesti si capata increderea pentru viitor”, transmite IPN.

- Primari, consilieri, parlamentari, președinți de organizații, instruiți și mobilizați pentru organizarea marelui miting pentru referendum, pe care PSD vrea sa-l organizeze pe data de 26 mai 2018, la București. PSD vrea sa stranga in București un milion de oameni la un miting de susținere a familiei,…

- Joi, 26 aprilie 2016, d-l prof. Spiridon Velcu a incetat din viața. Profesor de geografie la Școala Gimnaziala Homocea, acesta și-a dedicat timpul elevilor și familiei. Misiunea de dascal și-a incheiat-o anul trecut in luna iunie, cand s-a pensionat. Un profesor implicat și un om deosebit a plecat printre…

- Mesajul Preafericitului Parinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, la Duminica Mironositelor (22 aprilie 2018): Femeile mironosite - modele de marturisire a credintei in Hristos Cel inviat Hristos a inviat! Biserica Ortodoxa cinsteste in Duminica a 3-a dupa Praznicul Invierii Domnului pe…