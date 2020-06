Administrația Spitatelor București, despre situația reală a internărilor COVID-19: Bolnav asimptomatic, 48 de zile până la testul negativ Spitalul de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș” a avut cel mai mare numar de internari COVID-19 la nivel național, insa spitalul Colentina sta blocat cu 77 de pacienți, dintre care o treime asimptomatici. Perioada de internare pentru aceștia este cuprinsa 10 și 48 de zile, arata un comunicat de presa al Primariei Municipiului Bucuresti. In […] The post Administrația Spitatelor București, despre situația reala a internarilor COVID-19: Bolnav asimptomatic, 48 de zile pana la testul negativ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

