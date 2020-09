Stiri pe aceeasi tema

- Amatorismul administrației Nicolae Robu a atins cote nebanuite, reiese din ultimul raport al Curții de Conturi dupa controlul facut la Primaria Timișoara. Auditorii au constatat ca in cazul transformarii Regiei Autonome de Transport Timișoara (RATT) in Societatea de Transport Public Timișoara SA (STPT)…

- Nicolae Robu a declarat, ieri, ca a gasit o rezolvare pentru situația semnalata de auditorii Curții de Conturi care au descoperit ca de trei ani municipalitatea nu a varsat peste 2,8 milioane lei pentru capitalul social al Societații de Transport Public Timișoara SA. Intrebat de PRESSALERT.ro de ce…

- Curtea de Conturi a descoperit ca transformarea fostei Regii Autonome de Transport Timișoara in Societatea de Transport Public Timișoara SA de catre administrația condusa de Nicolae Robu s-a facut fara a respecta prevederile legale. Conform actului constitutiv a STPT SA, capitalul social al noii societați…

- Administrația condusa de Nicolae Robu sfideaza deciziile Curții de Conturi și refuza sa puna in aplicare masuri dispuse inca din 2010 in cazul terenurilor și cladirilor care au fost concesionate Piețe SA. ”Cu privire la Piața Doina, Piața Badea Carțan, Piața Dacia, Piața Soarelui și Piața Lipovei nu…

- Ultimul control al Curții de Conturi la Primaria Timișoara a scos la iveala o situație halucinanta – administrația condusa de Nicolae Robu nu are o evidența exacta nici macar in cazul numarului de strazi din municipiu. Descoperirea a fost facuta atunci cand s-a stabilit faptul ca primaria nu are o situație…

- Sume importante de bani nu au ajuns in bugetul local pentru ca administrația condusa de Nicolae Robu a incalcat in mod repetat legea și a refuzat sa puna in aplicare deciziile Curții de Conturi, se arata in ultimul raport intocmit la Primaria Timișoara. ”In unele cazuri de autorizații de construire…

- Primarul Timisoarei Nicolae Robu anunta in 2018 ca a deschis un proces prin care le-a cerut judecatorilor sa ii oblige pe mai multi reprezentanti ai administratiei Ciuhandu, in frunte cu fostul primar Gheorghe Ciuhandu si viceprimarii Adrian Orza si Sorin Grindeanu, sa achite un prejudiciu de peste…

