- Administratia militara prorusa care conduce zona din jurul orasului ucrainean ocupat Herson a anuntat ca se pregateste sa organizeze un referendum de alipire la Rusia, transmite miercuri dpa. 39;Da, ne pregatim pentru un referendum si il vom tine 39;, a afirmat adjunctul sefului administratiei militare…

- Administrația numita de armata rusa pe teritoriul ocupat al regiunii ucrainene Herson a declarat ca in regiune va avea loc un „referendum” privind o posibila aderare la Rusia. Anunțul a fost facut de Kirill Stremousov, numit de ruși in administrația de ocupație din regiunea Herson, susține agenția ucraineana…

- Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militaro-civile (CAA) din Herson, a declarat ca in regiune va avea loc un referendum privind posibila aderare a regiunii la Federația Rusa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Administrația numita de Rusia in Herson, in sudul Ucrainei, va cere Moscovei sa inființeze o baza militara pe teritoriul sau, relateaza agenția de știri RIA, citand un oficial guvernamental.

- Noua conducere instalata de Rusia in Herson intenționeaza sa solicite oficial sa devina parte a Federației Ruse."Autoritațile din Herson vor face apel la președintele Federației pentru includerea acestei regiuni in Rusia", se spune intr-o declarație pe un canal

- Potrivit Direcției de Informații a Ministerului Apararii, forțele armate ale Ucrainei au lovit un post de comanda rus in apropiere de capitala regionala ocupata Herson, ucigand doi generali ruși și ranind unul. Forțele armate ale Ucrainei au dat o lovitura zdrobitoare postului de comanda avansat al…

- Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca incearca sa organizeze un fals referendum privind proclamarea independenței regiunilor Herson și Zaporojie, din sudul Ucrainei controlat de invadatori. Intr-un mesaj video, președintele ucrainean a cerut locuitorilor din zonele sub ocupație sa nu furnizeze…

