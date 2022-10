Stiri pe aceeasi tema

- Seful administratiei instalate de Moscova in regiunea ucraineana ocupata Herson a anuntat miercuri, 19 octombrie, ca in jur de 50.000-60.000 de locuitori vor fi evacuati in Rusia si pe malul stang al Niprului, transmite Reuters , citand TASS și Agerpres . Evacuarea va dura circa 6 zile, a menționat…

- Cladirea administrativa a orasului Donetk a fost avariata intr-un atac ucrainean cu rachete, potrivit unui anunt facut duminica de conducerea pro-rusa a regiunii cu acelasi nume, transmite Reuters. Administratia regiunii a afirmat intr-un mesaj in aplicatia de mesagerie Telegram ca intrarea principala…

- Cursul razboiului din Ucraina se va schimba in cazul in care Vladimir Putin decide sa foloseasca armele nucleare in conflict, decizie care va „atrage aproape sigur un raspuns fizic” din partea aliaților Ucrainei și, eventual, din partea NATO, a declarat miercuri un inalt oficial NATO, citat de Reuters…

- Dupa mai bine de șapte luni de razboi, forțele ruse din Ucraina sunt epuizate și lipsite de muniții, a declarat marți (11 octombrie) șeful agenției de spionaj GCHQ din Marea Britanie. Rusia a suferit pierderi „uimitoare” in ceea ce privește echipamentele și personalul de cand Rusia și-a lansat campania…

- UPDATE 20:59 - Putin concediaza un alt general dupa o serie de infrangeri in Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin continua remanierea haotica a personalului militar de varf, care eșueaza in Ucraina sub atacul Forțelor Armate ale Ucrainei in avans.Potrivit RBC , citand o sursa bine informata și…

- Secretarul american de Antony Blinken a lansat joi, in cadrul unei reuniuni speciale a Consiliului de Securitate al ONU, un apel catre comunitatea internationala pentru a-l constrange pe presedintele rus Vladimir Putin sa dea socoteala pentru invadarea Ucrainei, relateaza agențiile AFP si Reuters, preluate…

- Sumi a fost regiunea cel mai intens bombardata din Ucraina in weekend, autoritațile raportand nu mai puțin de 122 de atacuri in 24 de ore. Rachetele rusești au mai atins un cartier istoric din Harkov, unde spun localnicii, „nu sunt obiective militare, nici aparatura militara”, iar duminica seara au…