Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat sambata la Antena 3, referindu-se la reducerea bugetului Administratiei Prezidentiale, ca nu inseamna ca trebuie sa primesti mai multi bani "doar pentru ca iti doresti sa te plimbi cu bucatarul peste tot pe unde te duci la vilele de...

- Avand in vedere ca astazi expira mandatul lui Sebastian Cucoș in fruntea Jandarmeriei Romane (detalii aici ) și ca au fost destule voci neavizate – inclusiv de la nivel guvernamental – care au incercat sa paseze raspunderea in curtea lui Klaus Iohannis, Președinția Romaniei a emis, in urma cu puțin…

- Administratia prezidentiala anunta ca CSAT va lua o decizie cu privire la numirea lui Sebastian Cucos la conducerea Jandarmeriei dupa finalizarea anchetei privind violentele din Piata Victoriei, din data de 10 august, transmite News.ro . “Avand in vedere evenimentele din data de 10 august a.c., din…

- Referitor la informațiile vehiculate in spațiul public privind avizarea de catre Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a numirii in funcția de inspector general al Jandarmeriei Romane, Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari:”La data de 1 august a.c., Ministerul Afacerilor Interne…

- Referitor la informațiile vehiculate in spațiul public privind avizarea de catre Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a numirii in funcția de inspector general al Jandarmeriei Romane, Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari: La data de 1 august a.c., Ministerul Afacerilor Interne…

- Klaus Iohannis a criticat rectificarea bugetara a Guvernului, dupa ce Executivul a decis sa taie bani de la Administrația Prezidențiala. Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a transmis ca președintele considera ca „rectificarea bugetara anuntata de Guvern reprezinta…

- "Soldatii si gradatii profesionisti pensionari militari carora li s-a conferit Semnul onorific 'In Serviciul Patriei' pentru 15, 20 sau 25 de ani de activitate in domeniile apararii, ordinii publice si securitatii nationale beneficiaza de un spor de 10%, 15% sau, respectiv, 20% din cuantumul pensiei,…

- Soldatii carora li s-a conferit Semnul onorific “In Serviciul Patriei” beneficiaza de un spor de pana la 20% din cuantumul pensiei. Legea a fost promulgata, joi, de președintele Klaus Iohannis. “Soldatii si gradatii profesionisti pensionari militari carora li s-a conferit Semnul onorific ‘In Serviciul…