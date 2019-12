Trimisul special al AGERPRES, Catalin Alexandru, transmite: Rezultatul alegerilor din Marea Britanie creeaza premisele unei retrageri ordonate a acestui stat din Uniunea Europeana, prin ratificarea "in perioada imediat urmatoare" in Parlamentul britanic a acordului de retragere, precizeaza Adminstratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa transmis, vineri, la finalul reuniunii Consiliului European. Potrivit sursei citate, liderii europeni au avut un schimb de opinii in urma scrutinului parlamentar din Marea Britanie, invitand Comisia Europeana sa prezinte un proiect de mandat cuprinzator pentru…