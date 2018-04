Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei nu a fost informat sau consultat in privința mutarii Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim: ”Aceasta decizie nu are la baza evaluari solide”, a transmis, vineri, Administrația Prezidențiala, printr-un comunicat oficial. Șeful statului afirma ca” inițiativa Guvernului Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri ministrului Justitiei cererea de urmarire penala in cazul lui Ion Iliescu, fost sef al statului, Petre Roman, fost premier, si Gelu Voican Voiculescu, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii in dosarul ”Revolutiei”, a anuntat Administratia…

- Frans Timmermans, la intalnirea cu Iohannis: Atacurile la adresa justitiei creeaza o imagine negativa tarii Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi seara, dupa ce ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat ca propune revocarea din funcție a șefei DNA , ca o susține in continuare pe Laura Codruța Kovesi, iar argumentele prezentate in raport sunt lipsite de claritate. Redam integral comunicatul președinției:…

- Președintele Klaus Iohannis, vizita privata in Germania și Spania, pana sambata. Șeful statului nu este in concediu, ci iși exercita prerogativele, conform legii. Administrația Prezidențiala a confirmat pentru Libertatea ca șeful statului este plecat in aceasta perioada. Președintele Romaniei, domnul…