- Administratia Prezidentiala se alatura, pentru al patrulea an consecutiv, campaniei care marcheaza Ziua Internationala de Constientizare a Bolii Batten, o boala rara care afecteaza copiii.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in semn de solidaritate cu cei afectati, Palatul Cotroceni…

- Palatul Cotroceni va fi iluminat in albastru, sambata seara, incepand cu ora 20,00, pentru a marca Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Administratia Prezidentiala se alatura si in anul 2022 campaniei de constientizare a provocarilor cu care se confrunta persoanele diagnosticate cu tulburari de spectru autist si familiile acestora.Palatul Cotroceni va fi iluminat in albastru, sambata, 2 aprilie, incepand cu ora 20:00, zi in care este…

- Premierul Nicolae Ciuca si-a exprimat, sambata, cu prilejul Zilei Internationale de Constientizare a Autismului, sustinerea fata de cei care isi dedica eforturile pentru incluziunea copiilor si adultilor diagnosticati cu aceasta afectiune si a subliniat importanta unui

- Administratia Prezidentiala a anuntat, sambata, ca Ora Pamantului va fi marcata prin stingerea luminilor la Palatul Cotroceni. „Administratia Prezidentiala marcheaza, si in acest an, Ora Pamantului – Earth Hour prin stingerea luminilor la Palatul Cotroceni sambata, 26 martie 2022, intre orele 20,30…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a ajuns vineri la Bucuresti, in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului (este prima vizita a unui vicepreședinte american in Romania din ultimii opt ani). Inaltul demnitar american a fost primit la Palatul Cotroceni, de președintele…