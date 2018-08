Administrația Prezidențială, buget. Drganea, lovitură totală: Au mințit! Trebuie un control! „Nu exista nicio piedica pentru Administrația Prezidențiala, sa antameze vreo cheltuiala, sa declanșeze vreo procedura pentru ca i s-a diminuat creditul bugetar, adica banii lichizi, dar a ramas creditul de angajament. In momentul in care Ministerul de Finanțe, Guvernul prin OUG, ii lasa unei instutiții creditul de angajament, adica da dreptul sa angajeze cheltuieli este de la sine asumat ca Ministerul de Finanțe va achita angajamentul. A ieșit doamna purtator de cuvant in declarație de presa mințind. Apoi s-au introdus in cateva ore 20 și ceva de milioane de lei facturi. De unde… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

