Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Luni, Iohannis a afirmat că va încerca o mediere între Guvern şi Banca Naţională a României şi că îi…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește vineri cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Cotroceni. La discuții a fost chemat și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Klaus Iohannis a precizat,luni, ca va incerca o mediere intre Guvern și Banca Naționala a Romaniei, afirmand ca ii va chema la Cotroceni…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat joi, la Bacau, existenta unei "tendinte accentuate in randul PSD" de a responsabiliza Banca Nationala a Romaniei pentru nivelul ridicat al inflatiei si pentru cresterea dobanzilor."Daca observam declaratiile facute si de membri ai Guvernului si de nemembri…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire, astazi, la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila, potrivit Administratiei Prezidentiale. Seful statului a decis o serie de discutii, separate, mai intai cu conducerea BNR si apoi cu seful Guvernului, pentru medierea intre cele…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire, vineri, la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila, dupa ce miercuri seful statului va avea o intrevedere cu cei din conducerea BNR, potrivit Administratiei Prezidentiale. Administratia Prezidentiala a precizat, pentru…

- Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis se va intalni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit Presedintiei, seful statului isi exprima speranta ca, dupa discutiile cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, miercuri, cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei, informeaza Administratia Prezidentiala. La intalnire vor participa guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si prim-viceguvernatorul institutiei, Florin Georgescu. Intalnirea va avea loc miercuri, la ora 12,00,…

- "Cred ca nu este nevoie de o mediere. Avem un Guvern, avem o relatie institutionala cu Banca Nationala a Romaniei, am spus si cu alte ocazii ca, in calitate de ministru al Finantelor, am avut discutii cu domnul guvernator (al BNR - n.r.), asa ca nu cred ca este nevoie sa avem o astfel de mediere…