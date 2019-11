Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta actioneza incepand de sambata pentru preluarea si ecarisarea animalelor inecate ce apar in acvatoriul portuar Midia, in zona navei „Quenn Hind”.

- Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta actioneza incepand de sambata pentru preluarea si ecarisarea animalelor inecate ce apar in acvatoriul portuar Midia, in zona navei „Quenn Hind”.

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta actioneza incepand de astazi pentru preluarea si ecarisarea animalelor inecate, care apar in acvatoriul portuar Midia, in zona navei Quenn Hind, ca urmare a deciziei Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta. CN APM SA…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat vineri, la Constanta, in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJASU), ca incidentul naval care a avut loc la Midia, cu nava Queen Hind, incarcata cu 14.600 de oi vii, este unic pe plan mondial. „S-a discutat…

- Compania Nemo Diving Center a inceput, miercuri dupa-amiaza, sa efectueze doua noi brese de acces in corpul navei trans-animaliere Quenn Hind, scufundata partial duminica in zona Midia a Portului Constanta, cu o incarcatura de 14.600 de oi, pentru salvarea ultimelor animale care sunt in viata la bordul…

- Animals International condamna tragedia din portul Midia unde vaporul incarcat cu 14.600 de oi Queen Hind s a rasturnat ieri dimineata."Aceasta tragedie putea fi evitata daca existau proceduri pentru astfel de situatii de urgenta si, mai ales, daca Romania ar exporta carne in loc de animale vii", acuza…

- Pericol in portul Midia. O nava plina cu oi este in pericol sa se scufunde.UPDATE- Doar 32 din cele aproape 15.000 oi de pe nava Queen Hind, care blocheaza șenalul navigabil din portul Midia, au fost scoase pana la aceasta ora. Prefectura judetului Constanța a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Cu putin timp in urma, ISU Constanta a fost solicitat sa intervina in Vama Veche, in zona localului Stuf. Din primele informatii, o persoana se afla in pericol de inec.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta, s a primit apel pe 112 prin care s a sesizat faptul ca o persoana este…