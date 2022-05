”In portul Constanta, in acest moment, din cele trei barje licentiate pentru efectuarea serviciului de aprovizionare combustibili la nave (bunkeraj), doar doua mai efectueaza acest serviciu, iar cea de-a treia si-a incetat activitatea acum cateva luni, atunci cand a fost instituit embargoul impotriva navelor rusesti. Cele doua barje pot efectua aprovizionarea navelor cu combustibili in rada portului Constanta (in afara portului)”, a transmis, marti, Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta (CN APMC). Institutia precizeaza ca, in prezent, in portul Constanta sunt licentiate…