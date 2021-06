Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis de la inceputul lunii iunie 68 de avertizari meteorologice de Cod rosu, fata de 51 in iunie 2019, fiind insa foarte aproape de cele 85 de avertizari emise pe parcursul lunii iunie 2020, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, directorul general al ANM,…

- Ea a precizat ca numai pe parcursul zilei de vineri au fost emise 48 de avertizari meteorologice de tip nowcasting de vreme severa imediata, dintre care 36 de Cod rosu, care au dublat practic avertizarea meteorologica generala de Cod portocaliu si Cod galben."De la 1 iunie si pana in 26 iunie avem un…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis de la inceputul lunii iunie 68 de avertizari meteorologice de Cod rosu, fata de 51 in iunie 2019, fiind insa foarte aproape de cele 85 de avertizari emise pe parcursul lunii iunie 2020, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, directorul general al…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a prezentat la o emisiune TV prognoza meteo pentru weekend și pentru saptamana viitoare. Dupa saptamani intregi de ploaie, se pare ca vor veni zile extrem de calduroase, care vor ajunge chiar la 45 de grade Celsius. In Banat și Crișana…

- Ultima zi de primavara aduce ploi și temperaturi scazute. Vremea rea se va menține in toata țara pana miercuri. Toate județele se afla sub o informare de ploi torențiale, descarcari electrice și vant puternic. Meteorologii spun ca aceleași fenomene vor fi și in primele zile ale verii calendaristice.…

- Meteorologii anunța vreme cu temperaturi mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada. Toata țara se afla sub o informare de ploi torențiale, descarcari electrice și vant puternic. Specialiștii spun ca aceleași fenomene vor fi și in primele zile ale verii calendaristice. Pana miercuri, toata…

- Vremea s-a racit brusc in toata țara. Miercuri dimineața in anumite regiuni termometrele au coborat pana la zero grade. Temperatura a scazut brusc cu pana la 14 grade. Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți o avertizare de vreme rea, valabila in toata țara, care este valabila pana vineri…

- Meteorologii anunta ca in urmatoarele zile vremea va deveni inchisa si rece in Bucuresti, iar pana vineri dimineata vor fi posibile averse si descarcari electrice. De marti, 13 aprilie, ora 16:00 si pana miercuri, ora 10:00, in Capitala, innorarile se vor accentuat treptat, iar in cursul noptii de marti…