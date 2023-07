Stiri pe aceeasi tema

- ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numar de telefon, fax si sau adresa de email, persoana de contact:Administratia Nationala ldquo;Apele Romane", cod unic de inregistrare fiscala 18207646,…

- AN”Apele Romane” a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, deschiderea celei de-a treia etape de participare la licitatia publica privind inchirierea suprafetelor de plaja cu destinatie turistica ale Marii Negre pentru sezoanele estivale 2023, respectiv 2024. “Perioada de depunere a ofertelor se…

- Administratia Nationala "Apele Romane" deschide etapa a III a de participare la licitatia publica privind inchirierea suprafetelor de plaja cu destinatie turistica ale Marii Negre pentru sezoanele estivale 2023, respectiv 2024, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 8 9 martie 2023.Potrivit…

- Administratia Nationala "Apele Romane" a inceput demersurile legale necesare pentru actionarea in judecata a mai multor operatori de plaja care nu s au prezentat sau nu au agreat modelul cadru contractual in vederea semnarii contractelor de inchiriere pentru sectoarele de plaja adjudecate.De asemenea,…

- Administratia Nationala Apele Romane anunta ca alte 39 de subsectoare de plaja intrate in licitatie publica au fost adjudecate in Etapa II.Cele 39 de subsectoare de plaja au fost atribuite odata cu incheierea Etapei II a procedurii de inchiriere derulate in baza Ordonantei nr. 8 2023, acestea reprezentand…

- ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numar de telefon, fax si sau adresa de email, persoana de contact:Administratia Nationala ldquo;Apele Romane", cod unic de inregistrare fiscala 18207646,…

- ”Inca 39 de subsectoare de plaja au fost atribuite odata cu incheierea Etapei II a procedurii de inchiriere derulate in baza Ordonantei nr. 8 /2023, acestea reprezentand 85% din cele intrate in licitatia publica”, anunta, miercuri, Apele Romane, intr-un comunicat de presa. Sursa citata precizeaza ca…

- Inca 39 de subsectoare de plaja au fost atribuite odata cu incheierea Etapei II a procedurii de inchiriere derulate in baza Ordonantei nr. 8 2023, acestea reprezentand 85 din cele intrate in licitatia publica. Nivelul total al chiriei stabilit prin procedura recent incheiata este cu peste 75 mai mare…