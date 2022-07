Stiri pe aceeasi tema

- In prima jumatate a acestui an, inspectorii din cadrul Administrației Naționale ”Apele Romane” au aplicat amenzi in valoare totala de 4,75 de milioane de lei, din care aproape jumatate (respectiv 2,11 milioane de lei) au vizat exploatarea necorespunzatoare a agregatelor minerale (balastiere). De…

- Administratia Nationala “Apele Romane” a anuntat ca in prima jumatate a acestui an a dat amenzi in valoare de aproape cinci milioane de lei, iar aproape jumatate din suma a fost pentru exploatarea necorespunzatoare a agregatelor minerale, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Adrian Chesnoiu a fost prezent, vineri, la evenimentul dedicat Zilei Mondiale pentru Combaterea Desertificarii si Secetei, organizat de Administratia Nationala de Meteorologie. “Anul 2020 probabil a fost cel mai secetos an din ultimii 20 de ani. Am avut o suprafata de aproape un milion de hectare de…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a aplicat 959 de amenzi in valoare totala de 2,7 milioane de lei in primele 5 luni din acest an. „In vederea asigurarii resurselor necesare pentru buna functionare a statului, ANAF urmareste cresterea gradului de conformare voluntara, atat la declarare,…

- In luna aprilie, in cadrul a peste 600 de controale, inspectorii din cadrul Administrației Naționale ”Apele Romane” au aplicat amenzi in valoare de 873.500 lei, dintre care, in cel mai mare cuantum și cel mai mare numar de controale au fost (defalcate) pentru balastiere- 89 controale- amenzi: 430.000…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Administratia Nationala ”Apele Romane”, in luna aprilie, in cadrul a peste 600 de controale, inspectorii institutiei au aplicat amenzi in valoare de 873.500 de lei. Dintre acestea, in cel mai mare cuantum si cel mai mare numar de controale au fost…

- Jumatate din salile de cinematograf din Rusia s-ar putea inchide in viitorul apropiat, anunța Asociația Cinematografelor din Rusia, citata de publicația Kommersant. Motivul este generat de lipsa firlmelor artistice, din cauza boicotului companiilor producatoare internaționale. Cinematografele rusești…

- "Inceputul de an a fost extrem de promitator. Imi spuneau cei din turism ca se ajunsese la indicatorii de rezervari din 2019. Din pacate, a izbucnit acest conflict si cel putin partea de nord a tarii, a Maramuresului, a Bucovinei, a existat un recul in ceea ce inseamna rezervarile. Exista o mica revenire…