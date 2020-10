Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT din Craiova au ridicat cocaina, trei pistoale cu glonț și 59 de cartușe, dupa o prindere in flagrant delict și 4 percheziții domiciliare. Un barbat a fost arestat preventiv pentru comiterea infracțiunilor de trafic intern și internațional de droguri de mare risc…

- Sanctiuni contraventionale in suma totala de 956.000 au fost aplicate in urma neregulilor constatate in cadrul actiunii de control ''Balastiera 2020'', in perioada iulie- august 2020, informeaza Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. Controalele au fost derulate de specialisti din…

- Scene comice la un flagrant al DGA, unde din disperare, doi angajați ISCTR au incercat sa scape de banii pe care ii primisera șpaga. Doi angajați ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) au fost prinși in flagrant cand luau mita 2.400 de lei de la administratorul…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis marti, actiunea s-a desfasurat in perioada 6-19 iulie, in toate judetele din tara, sub coordonarea Directiei Rutiere din IGPR, fiind urmarita si respectarea normelor legale care reglementeaza activitatea de transport, perioadele de conducere, pauzele…

- Specialistii Apelor Romane au pregatit acumularile hidrotehnice pentru preluarea undelor de viitura care se vor forma pe cursurile de apa, dupa ce sambata a intrat in vigoare un Cod portocaliu de inundatii pentru unele sectoare de rauri din bazinul Somes-Tisa, un Cod galben pentru sectoare de rauri…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca a solicitat Politiei Rutiere si Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) sa intensifice controalele privind transportul public in cadrul localitatilor, intra si interjudetean, dar si privind transportul asigurat pentru angajatii…